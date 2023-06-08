أبو الغيط: الجزائر ستكون خير ممثل ومدافع عن القضايا العربية

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

وأعرب أبو الغيط، عن ثقته في أن الجزائر ستكون خير ممثل ومدافع عن ‎القضايا العربية خلال هذه العهدة.

وقال ذات المتحدث : “أهنئ الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025. وأثق أنها ستكون خير ممثل ومدافع عن ‎القضايا العربية خلال هذه الفترة”.

وللتذكير فقد انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. على أن تبدأ ولايتها في 1 يناير 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

وبذلك تكون هذه المرة الرابعة في تاريخ الجزائر التي تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن. بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.

ليديا كبيش

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