Ooredoo تُقاسم تجربتها الحافلة في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في قمة افريقيا للتأثير الشامل

شاركت Ooredoo الجزائر، في الطبعة الأولى لقمة افريقيا للتأثير الشامل(AGIS)، و هي الأولى من نوعها ذات طابع دولي تقام في الجزائر، والمتضمنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (RSE) والتنمية المستدامة، والتي جرت فعالياتها يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري، بالجزائر العاصمة.

وكانت هذه القمة الإفريقية الأولى، التي نظّمتها مؤسسة Green-Eco Algeria، فرصة للشركات والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين للالتقاء ومناقشة تحديات وفرص التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في أفريقيا.

خلال هذا الحدث، استعرض ممثل Ooredoo، رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، خبرة Ooredoo الطويلة في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، لا سيما في الجانبين الاجتماعي والبيئي.

و خلال مداخلته، قدّم جزايري الخطوط العريضة لاستراتيجية Ooredoo القائمة أساسا على قيم المؤسسة، مضيفا أن هذه الخطوة سمحت بتجسيد، بالتعاون مع مختلف شركائها من المجتمع المدني، العديد من المبادرات ذات تأثير هام في مختلف المحاور على غرار الصحة، البيئة، العمل التطوعي،الاعمال الخيرية والتضامن.

تجدر الإشارة إلى أن التزام Ooredoo الجزائر في إطار المسؤولية المجتمعية لقي اعترافا على الصعيد الدولي، حيث افتكّت سنة 2022 جائزتين على غرار جائزة “أفضل مبادرة بيئية واجتماعية وفي الحوكمة” خلال جوائز “جلوبال كارير”، و جائزة أفضل مبادرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في افريقيا في الطبعة 16 لقمة Telecom Review Leaders’ Summit، بالإضافة إلى شهادة شكر و عرفان منحها الاتحاد العربي للعمل التطوعي وذلك تقديراً لجهودها ومبادراتها في مجال العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

من خلال مشاركتها في هذه القمة الدولية الهامة، أكّدت Ooredoo عن بُعدها كمؤسسة ملتزمة ومسؤولة مجتمعيا.

شرف الدين عبد النور

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