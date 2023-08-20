“Ooredoo” تعزز التحوّل الرقمي وتطوّر تجربة الزبائن بشراكة جديدة مع Tech Mahindra و Google Cloud

أعلنت مجموعة Ooredoo شركة التكنولوجيا والمزوّد الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان لها اليوم، عن إبرام شراكة جديدة مع Tech Mahindra الرائدة في التحوّل الرقمي والاستشارات وخدمات وحلول إعادة تصميم الأعمال، و Google Cloud عملاقة التكنولوجيا العالمية.

حيث تهدف هذه الشراكة، إلى تطوير ودفع جهود التحول الرقمي للمجموعة في ست شركات عاملة في أسواق عالمية تتواجد بها المجموعة، يضيف البيان.

وبفضل الدعم من منصة Google Cloud لتطوير وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (Apigee)، ومشاركة Tech Mahindra كشريك التنفيذ، سيتم تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات لـOoredoo عبر نشر منهجية قائمة على منصة رقيمة ستسهم في تحسين الأداء والخدمات الرقمية المقدمة، ما يؤدي إلى تطوير تجربة الزبائن بشكل ملحوظ.

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo…

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “إننا نحرص في إطار استراتيجيتنا المؤسسية على إبرام وترسيخ الشراكات مع مؤسسات تشاركنا أهدافنا والتزامنا بالابتكار والتكنولوجيا، ونهدف من خلال هذه الشراكات إلى تحديث خدماتنا وتحقيق الاستفادة القصوى من واجهات برمجة التطبيقات لدينا، ما يمكننا من تزويد عملائنا بخدمات رقمية لا مثيل لها، نحن مسرورون للتعاون مع Google Cloud و Tech Mahindra في هذا المشروع التحولي الضخم الذي سيساعد في تسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الزبائن وتعزيز منظومتنا الرقمية على امتداد علميات شركاتنا”.

وسيسهم الدور الرئيسي لواجهة برمجة التطبيقات في تطوير الابتكار المفتوح، وتوسيع المنظومات، وتطوير تطبيقات الجوال، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والقرارات المستندة إلى البيانات، كما سيساعد بشكل كبير في توسيع آفاق النمو في مناطق العمليات العالمية للمجموعة.

رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Tech Mahindra…

من جهته قال رام راماتشاندران، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Tech Mahindra، “شهد قطاع الاتصالات تحولات جذرية أسفرت عن التحول من اعتماده على الأجهزة إلى اعتماده على البرمجيات وخاصة تلك المدعومة بتقنيات واجهة برمجة التطبيقات. لقد أصبحت الشركات تستخدم واجهة برمجة التطبيقات بهدف بناء قدرات رقمية وتوفير البيانات بصيغة قابلة للاستخدام، إن التعاون بين Tech Mahindra وOoredoo و Google Cloud Apigee يشكل علامة فارقة في مسيرة تحول قطاع الاتصالات وتقديم خدمات رقمية لا مثيل لها قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، وتعكس هذه الشراكة جهودنا المشتركة لإنشاء منظومة أكثر ترابطاً ومرونة وتضع احتياجات العميل في صلب اهتمامها، وتسعى إلى توفير آفاق واسعة من فرص النمو والابتكار”.

المدير العام لشركة Google Cloud في قطر…

وبدوره، قال غسان كوستا، المدير العام لشركة Google Cloud في قطر: “إن الخبرة الواسعة التي تتميز بها Google Cloud كشركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا جنباً إلى جنب مع فهم Tech Mahindra العميق لسوق الاتصالات سيضمن جاهزية Ooredoo لقيادة التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة لعملائها، سواء داخل شركاتها أو على مستوى القطاع ككل”.

وستساعد الخبرات المشتركة لمنصة Google Cloud بصفتها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا إلى جانب الفهم العميق لأسواق الاتصالات الذي تتمتع به Tech Mahindra، في ضمان ترسيخ مكانة Ooredoo في صدارة مسيرة التحول الرقمي داخلياً وفي القطاع على حد سواء، وستمكنها من تقديم خدمات رقمية متطورة إلى عملائها.

وتعد شراكة مجموعة Ooredoo مع Google Cloud و Tech Mahindra تجسيداً حياً لالتزامها بتقديم أفضل تجربة رقمية ممكنة، وخدمات زبائن متميزة، ومنظومة شراكات أعمق، ونشر واسع النطاق للخدمات الجديدة والخلّاقة عبر تطبيق واجهة برمجة التطبيقات على جميع المستويات المؤسسية.

واختتم الشيخ محمد بن عبدالله قائلاً: “تسلط هذه الشراكات الضوء على التزامنا بتعزيز تنافسيتنا في سوق الاتصالات دائم التطور كما تجسد ثقتنا في القيمة الكبيرة التي ستقدمها شراكتنا مع Google Cloud و Tech Mahindra إلى عملائنا والمساهمين من خلال تنفيذ استراتيجيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات”، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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