Ooredoo تشارك في الطبعة السابعة لصالون الصيدلة و شبه الصيدلة “Pharmex 2023”

19 أكتوبر، 2023
Ooredoo تشارك في الطبعة السابعة لصالون الصيدلة و شبه الصيدلة "Pharmex 2023"

تشارك Ooredoo في الطبعة السابعة لصالون الصيدلة وشبه الصيدلة Pharmex 2023، الذي تجرى فعالياته من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات، محمد بن أحمد، بوهران.

و يمثل هذا الملتقى الهام، الذي تنظمه مؤسسة فارمكس، فرصة لمختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والقطاع الطبي لتبادل أطراف الحديث حول الأدوية وتوزيعها، والخدمات والملحقات المتعلقة بمجال الطب، وكذا عن التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة الصيدلانية والصحة.

للسنة الثالثة على التوالي، تشارك Ooredoo في هذا الصالون المهني بفضاء اين يقوم تجاريو مديرية “Ooredoo Business” بالإجابة على مختلف تساؤلات الزوار وتقديم مختلف الحلول والعروض التي تستجيب للاحتياجات الخاصة للمهنيين في مجال الصيدلة.

و من خلال مشاركتها في هذا الحدث العلمي والطبي، تؤكد Ooredoo عن مكانتها كفاعل ملتزم في مرافقة مهنيي الصحة بعروضها وحلولها المبتكرة.

 

شرف الدين عبد النور

19 أكتوبر، 2023

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