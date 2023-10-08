Ads

ANEP N° : PN2300021

Ooredoo ترعى اليوم الدراسي حول التمويل الشامل في الجزائر

8 أكتوبر، 2023
Ooredoo ترعى اليوم الدراسي حول التمويل الشامل في الجزائر

واصلت Ooredoo حضورها في الفعاليات الاقتصادية الوطنية الكبرى، من خلال مشاركتها كراعي رسمي، في اليوم الدراسي حول التمويل الشامل في الجزائر، الذي نُظّم من قبل  “Dz Hadina Tech”، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، تحت شعار “تحديات التمويل الشامل المبتكر في الجزائر”، أين عرف مشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات والمنظمات، ومهنيين من قطاع البنك والمالية، والتأمين، وكذا مختصين في المجال.

و شاركت مؤسسة Ooredoo المُمثلة من قبل محمد كامل ديغر، مدير الرقابة المالية، في النقاش حول “الابتكار المفتوح في القطاع المالي”، كما نُظّمت خلال هذا اليوم، ورشة عمل حول “الدفع الإلكتروني عبر متعاملي الهاتف”، نشّطها سفيان بن عبد الدايم، نائب مدير القنوات الرقمية في Ooredoo، الذي قدم عرضا حول خبرة هذه الأخيرة وتجربتها في مجال الدفع الإلكتروني (e-paiment)، بالإضافة إلى مختلف حلولها المبتكرة المخصصة للدفع الرقمي.

من خلال مشاركتها في هذا اليوم الدراسي، أكّدت Ooredoo عن التزامها بتوظيف خبرتها وتجربتها في خدمة مجال البنوك، والمالية والتأمين في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

8 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي يدعو الأمم المتحدة للتعجيل في تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية

21 فبراير، 2022

28 طائرة لنقل حوالي 4800 مناصر  إلى القاهرة لمناصرة الفريق الوطني في نهائي الكان

16 يوليو، 2019

رئيس الجمهورية يُكرّم عدد من المستثمرين الفلاحيين بشهادات تقدير

28 فبراير، 2023

منظمة طلابية بأمريكا اللاتينية والكارييب تدين استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية

22 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: