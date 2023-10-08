Ooredoo ترعى اليوم الدراسي حول التمويل الشامل في الجزائر

واصلت Ooredoo حضورها في الفعاليات الاقتصادية الوطنية الكبرى، من خلال مشاركتها كراعي رسمي، في اليوم الدراسي حول التمويل الشامل في الجزائر، الذي نُظّم من قبل “Dz Hadina Tech”، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، تحت شعار “تحديات التمويل الشامل المبتكر في الجزائر”، أين عرف مشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات والمنظمات، ومهنيين من قطاع البنك والمالية، والتأمين، وكذا مختصين في المجال.

و شاركت مؤسسة Ooredoo المُمثلة من قبل محمد كامل ديغر، مدير الرقابة المالية، في النقاش حول “الابتكار المفتوح في القطاع المالي”، كما نُظّمت خلال هذا اليوم، ورشة عمل حول “الدفع الإلكتروني عبر متعاملي الهاتف”، نشّطها سفيان بن عبد الدايم، نائب مدير القنوات الرقمية في Ooredoo، الذي قدم عرضا حول خبرة هذه الأخيرة وتجربتها في مجال الدفع الإلكتروني (e-paiment)، بالإضافة إلى مختلف حلولها المبتكرة المخصصة للدفع الرقمي.

من خلال مشاركتها في هذا اليوم الدراسي، أكّدت Ooredoo عن التزامها بتوظيف خبرتها وتجربتها في خدمة مجال البنوك، والمالية والتأمين في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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