Ooredoo ترافق 20 شريكا رياضيا جزائريا

نظّمت Ooredoo اليوم، الاثنين، مؤتمرا صحفيا قدمت من خلاله المؤسسة استراتيجيتها الجديدة في مجال الرعاية الرياضية.

وتميّز هذا الحدث الرياضي الذي جرت فعالياته بالجزائر العاصمة، بحضور المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه، ومُمثل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى علي حساني، المدير العام للرياضة، ورؤساء الأندية المعنية بهذه الرعاية، ووجوه رياضية بارزة، بالإضافة إلى إطارات مؤسسة Ooredoo الجزائر.

و تماشياً مع رؤيتها لترقية الرياضة في الجزائر، كشفت Ooredoo عن استراتيجيتها للرعاية الرياضية التي تشمل 20 شريكا رياضيا (أندية، واتحادية وجمعيات رياضية) في مختلف التخصصات الرياضية ومن مختلف مستويات المنافسة والتي تمثل العديد من مناطق الوطن.

كما أن إستراتجية Ooredoo الجديدة موجهة أيضًا نحو الفئة النسوية في بعض الرياضات (كرة القدم وكرة اليد)، وللفئات الصغرى، مرورًا بالبطولات الجهوية، ما بين الرابطات، وبطولة القسم الثاني هواة وكذا بطولة القسم الأوّل للمحترفين.

و تتمثل التخصصات المعنية بهذا الدعم من Ooredoo، في كرة القدم، كرة اليد، رياضة ذوي الهمم، الرغبي (Rugby).

ومن خلال هذه الشراكة، تلتزم Ooredoo بتقديم الدعم المالي وتوفير أدوات الاتصال المخصصة لتطوير هذه الأندية والجمعيات الرياضية وكذا اتحادية الرغبي.

و بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه، “يسعدنا أن نعلن عن استراتيجيتنا في مجال الرعاية الرياضة من خلال الكشف اليوم عن هوية الأندية التي سندعمها. ونهدف من خلال هذه الاستراتيجية الى بسط رؤيتنا في الرعاية الرياضية لتشمل تخصصات رياضية أخرى غير كرة القدم وفي مختلف مناطق الوطن، ونفتخر اليوم بربط صورة Ooredoo بفرق رياضية شابة وشغوفة”.

و أضاف ذات المتحدث، “هذا النهج الذي اتخذته Ooredoo في مجال الرعاية الرياضية، سيكون له بالتأكيد تأثيرا إيجابيا على شركائنا الرياضيين وسيساهم كذلك في ترقية الرياضة الوطنية”.

وعلى هامش هذا الحفل، قامت Ooredoo بتكريم خاص لشخصيات رياضية بارزة تركت بصماتها في تاريخ الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الجزائر، حيث حظيت أيقونة فريق جبهة التحرير الوطني، المدرب السابق وعضو المكتب الفيدرالي، محمد معوش بثناء وإشادة كبيرتين تقديرًا لمساهمته في تطوير ترقية كرة القدم.

و تم خلال هذا الحدث الرياضي أيضا، تكريم فقيدي عالم كرة القدم اللّذان ساهما في ترقية الرياضة المُفضلة لدى الجزائريين، ويتعلق الامر بالرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم و للشباب الرياضي لبلوزداد (CRB)، الراحل محفوظ قرباج، وكذا الرئيس السابق للاتحاد الرياضي لمدينة الحراش (USMH)، الفقيد محمد العايب.

شرف الدين عبد النور

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