7814 شهيدا و 21693 مصابا جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

29 أكتوبر، 2023
7814 شهيدا و 21693 مصابا جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

أعلن تليفزيون فلسطين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني المتواصل على غزة والاشتباكات في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 7814 شهيدا، و21693 مصابا.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (رسمية) في منشور على منصة فيسبوك: “7814 شهيدا و 21693 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة”.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت حركة “حماس”، أكثر من 1400 صهيوني، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، كما أسرت حماس ما يزيد على 220 صهيونيا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

شرف الدين عبد النور

29 أكتوبر، 2023

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