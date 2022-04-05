تدمير مخبأ للإرهابيين واسترجـاع أسلحة وذخيرة بتيزي وزو

5 أبريل، 2022

 تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين، وفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاءت هذه العملية،  في إطار العمليات النوعية التي تقودها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون مؤخرا بسكيكدة

ومكنت هذه العملية، مز استرجـاع بندقيتين رشـاشتين “FMPK” وصـاروخ أرض-جـو من نـوع “Strela-M2” وقاذفين  صاروخيين من نوع “RPG-7” وقاذف  صاروخي من نوع “RPG-2” وبندقية صيد و23 قنبلة تقليدية الصنع و04 قذائف “RPG7-V” و09 حشوات دافعة خاصة باالقواذف الصاروخية ومنظار تسديد خاص بالقاذف الصاروخي “RPG-7” ونظارة ميدان ومعدات تفجير ومخازن ذخيرة و2156 طلقة، بالإضافة إلى ألبسة ومواد غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية وأغراض أخرى.

كما مكنت ذات المعلومات من إستخراج رفات الإرهابي “غيسي عبد الحكيم” المدعو “سلمان”، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2009.
تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد فعالية مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على جميع مظاهر الإرهاب وقطع جميع مسببات البقاء لهؤلاء المجرمين ودحرهم حيثما وجدوا.

رمزي أحمد توميات

5 أبريل، 2022

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