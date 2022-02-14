إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

14 فبراير، 2022

سلّم الإرهابيان المسميان “التوجي إبراهيم”، و”عربي لدمي محمد”، نفسيهما، يوم 13 فيفري 2022، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وتم حجز مع الإرهابيان اللذان التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية  نصف آلية من نوع “ماس-32” بالإضافة إلى مخزني ذخيرة و32 طلقة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فتأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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