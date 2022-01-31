لعمامرة يعقد عدة لقاءات مع مسؤولي دولة قطر

31 يناير، 2022

استقبل اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بصفته ممثلا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذا من قبل رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية ، فقد عقد الوزير لعمامرة جلسة عمل مطولة مع نظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأفاد البيان أن اللقاءات والمباحثات التي أجراها الوزير لعمامرة مع القيادة السياسية في دولة الكويت الشقيقة ميّزها الطابع الحميمي والأخوي الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية التاريخية، حيث تمت الاشادة بما تم تحقيقه من قبل البلدين من مكتسبات في ظل التضامن والدعم المتبادل.

كما تم التأكيد على ضرورة البناء على العناصر التكاملية لتعزيز مختلف الأبعاد الاستراتيجية لعلاقات التعاون والشراكة، تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين بمواصلة تعزيز الديناميكية الايجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية.

رمزي أحمد توميات

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