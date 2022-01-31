قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأودي الظمران

31 يناير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 444 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأودي الظمران بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شددت أقصافها على تمركزات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأودي الظمران بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس السبت تمركزات جنود الاحتلال بقطاعات الفرسية واوسرد وحوزة ، مستهدفة مناطق سهب الشديدة وكلب النص وكلب ديرت وفدرة التمات .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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