وزارة العمل تحذر من اعلانات مضللة بخصوص منحة البطالة

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بيانا بخصوص بعض الإعلانات المغرضة التي يُروج لها عبر بعض صفحات الفايسبوك، حول منحة البطالة.

وجاء في نص البيان:” ننهي إلى علم كافة رواد منصات التواصل الاجتماعي خصوصا طالبي الشغل أن الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل المؤشر عليها بالأزرق من قبل إدارة الفايسبوك هي الصفحة الوحيدة المخولة لإعلامهم بواقع ومستجدات سوق الشغل من عروض العمل و كذا المعلومات المتعلقة باستحداث منحة البطالة”

ودعت الوزارة، المواطنين وبالخصوص فئة الشباب إلى التحلي باليقظة اتجاه الإعلانات المغرضة التي يُروج لها عبر بعض صفحات الفايسبوك والتي من شأنها قرصنة معلوماتهم الشخصية لتوظيفها في عمليات مشبوهة.

كما تتبرأ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من كل الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم شعار واسم الوكالة الوطنية للتشغيل وكل ما يُنشر فيها من معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام .

ليديا كبيش

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