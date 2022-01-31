سونلغاز: تسجيل 217 إعتداء على المنشآت الغازية والكهربائية سنة 2021

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش، 217 اعتداء على المنشآت الكهربائية والغازية، خلال سنة 2021، حسبما أفادت به شركة سونلغاز، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد تم تسجيل 204 إعتداء على القنوات الغازية و18 حالة تطويق المنشآت الغازية، 13 إعتداء على المنشآت الكهربائية ذات الضغط المرتفع، 20 إعتداء على المنشآت الكهربائية تحت أرضية، و6 اعتداءات مست المنشآت الكهربائية ذات التوتر المنخفض.

وكشف البيان، أن هذه الاعتداءات تسببت في خسائر مادية معتبرة للمديرية، وأثرت سلبا على ديمومة ونوعية الخدمة المقدمة للزبون.

أما عن سبب غالبية هذه الإعتداءات فهو راجع الى عدم إحترام محيط شبكات الطاقة عبر توسيع البنايات بمحاذاة أو فوق الشبكة، بالإضافة إلى البناء الفوضوي والعشوائي دون مراعاة شروط السلامة العامة وحتى دون الحصول على رخص البناء وشهادات المطابقة.

بالاضافة إلى اعتداءات الشركات المقاولة العمومية والخاصة خلال قيامها بأشغال الحفر دون الإستعانة بالتصاميم، وهو ما يشكل خطرا جسيما على سلامة الأشخاص والممتلكات.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...