هذه أسباب انخفاض أسعار الدجاج في الفترة الأخيرة

كشف اليوم الإثنين، الأمين العام الوطني للمجلس المهني المشترك لتربية الدواجن، الهادي تبحيرت، عن أسباب انخفاض أسعار الدجاج في الفترة الأخيرة.

وأوضح تبحيرت في حوار مع إذاعة سطيف، أن انخفاض أسعار الدجاج راجع الى الوفرة النسبية المسجلة في أمهات الدواجن، وكذا سلوك المستهلك الذي تراجعت قدرته الشرائية وبالتالي انخفاض الطلب على لحم الدجاج.

وأفاد ذات المتحدث أن سعر البيع لدى المربين انخفض الى 210 دج، الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، المسوقة مباشرة إلى المستهلك الجزائري.

وأضاف تبحيرت قائلا :”سوق الدواجن يسجل ركودا ،وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن مبيعات اللحوم البيضاء لدى الكثير من الجزارين انخفضت من قنطارين في اليوم الى ما دون 50 كيلوغراما، ونشاط بيع الأعلاف انخفض ب أكثر من 30 في المائة”.

كما كشف أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 5 ملايين ونصف مليون حتى 6 ملايين أمهات الدواجن لضمان استقرار أسعار الدجاج طيلة أيام السنة، مبرزا أن الجزائر تتوفر حاليا على 4 ملايين ونصف مليون الى 5ملايين من أمهات الدواجن.

رمزي أحمد توميات

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