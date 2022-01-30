إمكانية الدفع الإلكتروني عبر أزيد من 150 موقعا للتجارة الإلكترونية في 2021

أصبح أزيد من 150 موقع للتجارة عبر الأنترنت، يتيح خدمة الدفع الإلكتروني سواء عن طريق البطاقات البنكية أوالبطاقة الذهبية، حسبما أعلن غنه تجمع النقد الآلي

وحسب الهيئة النقدية فقد بلغ عدد تجار الويب المنخرطين بنظام الدفع الإلكتروني البنكي 153 تاجرا مع نهاية 2021، بزيادة بـ 118.57 بالمئة.

ويخص هذا الرقم شركات ذات نشاطات مختلفة إنطلاقا من قطاع التأمينات إلى الإدارة العمومية مرورا بمتعاملي الهاتف النقال والنقل والسياحة.

ومن جهته نال بيع البضائع حصة الأسد من نشاط التجارة الالكترونية بـ 48 موقعا وتليه الخدمات الرقمية “بيع البرامج وإيواء المواقع والحوسبة السحابية والشحن”. والخدمات السياحية. علاوة على التأمينات والتأمينات الاجتماعية التي بلغت على التوالي 23 و 21 و 15 موقع.

ومن بين المتعاملين المعتمدين للدفع عبر الانترنت توجد مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز والماء (8 مواقع) ومتعاملين للخدمات التكوينية (6) والخدمات المالية (2) والعقارات (03) والرياضة (03) والخدمات الطبية (02) علاوة إلى خدمات إدارية وأخرى (07).

كما تتضمن القائمة كذلك 4 متعاملين في الاتصالات و3 مؤسسات إعلامية و3 شركات ناشطة في مجال النقل الجوي وبالسكك الحديدية ومتعاملين (02) لسيارات أجرة مع سائق (VTC) علاوة على 3 هيئات اجتماعية ومهنية.

رمزي أحمد توميات

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