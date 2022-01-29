تدابير جديدة لإنهاء أزمة أدوية علاج كورونا في الجزائر

وأعلن بلعمبري في حوار مع إذاعة سطيف، عن انتاج 03 ملايين علبة من البراسيتامول هذا الأسبوع ، وانتاج 3.3 مليون علبة من VARINOX و LOVINOX بين 15 جانفي الى 28 فيفري المقبل، مع دخول العلامة الجديدة TIRANOX بدءا من 30 جانفي الجاري بالاضافة الى فيتامين c والزنك .

وأكد ذات المتحدث على أنه لا يحق لأي كان بيع الأدوية بغير سعرها المقنن ،وجهودنا بمعية كل الشركاء متواصلة لمحاربة البيع غير القانوني للأدوية ،ومحاربة الاستيراد غير المشروع للأدوية”.

وعن أسباب فقدان هذه الأدوية في السوق، فهي راجعة لعدم الترخيص للمُصَنِع برفع سعرها من قبل الجهات المختصة، بينما يعود سبب ارتفاع أسعار الباراسيتامول الى ارتفاع تكلفة التصنيع المرتبطة بعدة عوامل من بينها ارتفاع سعر المواد الأولية والشحن.

وقال بلعمبري:” لكن في المقابل يوجد أكثر من 15 دواء انخفضت اسعاره في الصيدليات مثلا من 510 دج الى 230 دج”، مضيفا بالقول: “أَخْطَرنا وزارة الصناعة الصيدلانية بممارسات بعض شركات التوزيع بخصوص البيع المشروط والبيع المقيد والتمييز بين الصيادلة والمساومة بأدوية مفقودة”.

كما أعلن ضيف الإذاعة عن إصدار عقوبات واعذارات في حق ما لا يقل عن 07 موزعين خلال الأيام الأخيرة وقد تصل الى متابعات قضائية بسبب الممارسات غير الشرعية المرتبطة بالاحتكار والمضاربة.

رمزي أحمد توميات