وزارة البريد: بإمكان المتقاعدين سحب معاشاتهم عن طريق الوكالة

18 يناير، 2022

أصدرت اليوم الثلاثاء وزارة البريد بيانا أكدت فيه أنه بإمكان المتقاعدين سحب معاشاتهم عن طريق الوكالة وهذا نظرا للإرتفاع المسجل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المتقاعدين إلى الإستفادة من إجراء التوكيل الإستثنائي الذي يسمح لهم بتوكيل غيرهم لسحب معاشاتهم على مستوى المكاتب البريدية.

وحسب الوزارة فإن هذا الإجراء يعتبر استثنائيا، ومخففا، وهو يخضع لشروط معينة.

 وفيما يلي الشروط المعنية:
1- يجب على المفوّض إليه تقديم نموذج “التوكيل الإستثنائي” موقعًا من طرف الشخص الموكل، مع مراعاة مطابقته للتوقيع الأصلي المسجل لدى بريد الجزائر.

يمكن تحميل نموذج التوكيل بالضغط على الرابط التالي:
https://www.poste.dz/…/FormulaireProcurationExceptionne

2-⁩ تقديم النسخة الأصلية لوثيقة هوية المتقاعد (صاحب المعاش) والصك البريدي الممضي من طرف المتقاعد ومسمى لصالحه.

3-⁩ لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للصك خمسين ألف دينار 50.000 دج.

4- تقديم وثيقة هوية المفوض إليه ونسخة لحفظها في ملف المعاملة.

5- ⁩ يجب ألا تتجاوز آجال سحب المعاش ثلاثة أيام من تاريخ توقيع التوكيل.

رمزي أحمد توميات

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