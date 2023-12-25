18 جريحا في حادث مرور بسوق أهراس

25 ديسمبر، 2023
18 جريحا في حادث مرور بسوق أهراس
سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، 18 جريحا في حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير، بولاية سوق أهراس.
وجاء في بيان الحماية المدنية، “تبعا لتدخل مصالحنا على الساعة 07سا40د، من أجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير على مستوى الطريق الوطني رقم 81 المكان المسمى الراقوبة بلدية و دائرة مداوروش”.
و أضاف البيان، “خلف الحادث حصيلة نهائية إصابة 18 شخص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي”.
شرف الدين عبد النور
25 ديسمبر، 2023

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