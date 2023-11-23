14532 شهيدا و أزيد من 35,000 إصابة جراء الحرب الصهيونية المتواصلة على غزة

23 نوفمبر، 2023
14532 شهيدا و أزيد من 35,000 إصابة جراء الحرب الصهيونية المتواصلة على غزة
14532 شهيدا و أزيد من 35,000 إصابة جراء الحرب الصهيونية المتواصلة على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، إرتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني على القطاع، إلى 14532، بينهم أكثر من 6000 طفل، و 4000 امرأة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له عبر منصة “تليغرام: “بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة، بينما بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني “أكثر من ألفا و384 مجزرة”.

و تابع المكتب في بيانه، “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (205) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (25) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (64) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية”.

فيما زاد عدد الإصابات عن 35,000 إصابة، أي أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، يضيف ذات المصدر.

 

شرف الدين عبد النور

 

23 نوفمبر، 2023

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