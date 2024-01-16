10 إصابات في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بتيبازة

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، إصابة 10 أشخاص في حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين، ببلدية و دائرة حمر العين، بولاية تيبازة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، “ تدخلت مصالحنا على الساعة 06سا03د ، من أجل حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين تربط بين خط حجوط والعفرون، على مستوى الطريق الوطني رقم 42 حمر العين- العفرون، ببلدية و دائرة حمر العين”.

و أضاف البيان، “ خلف الحادث إصابة 10 أشخاص بجروح خفيفة ،تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي”.

شرف الدين عبد النور

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