10 إصابات في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بتيبازة

16 يناير، 2024
10 إصابات في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بتيبازة
سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، إصابة 10 أشخاص في حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين، ببلدية و دائرة حمر العين، بولاية تيبازة.
وجاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 06سا03د ، من أجل حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين تربط بين خط حجوط والعفرون، على مستوى الطريق الوطني رقم 42 حمر العين- العفرون، ببلدية و دائرة حمر العين”.
و أضاف البيان، “خلف الحادث إصابة 10 أشخاص بجروح خفيفة ،تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي”.
شرف الدين عبد النور
16 يناير، 2024

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