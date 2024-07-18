ڨوجيل يجتمع بأعضاء وإطارات مجلس الأمة المشاركين في الدورة التكوينية بالصين

أشرف صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس، على اجتماع توجيهي مع أعضاء الوفد الذي سيشارك في ندوة مخصصة لأعضاء وإطارات البرلمان الجزائري، ينظمها مركز التكوين الدولي لماكاو وهونغ كونغ بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، في الفترة من 23 جويلية إلى 05 أوت 2024، بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور المدير العام لآسيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وممثلي ذات الوزارة الذين سيشاركون رفقة وفد مجلس الأمة في هذه الدورة التكوينية.

واستعرض صالح قوجيل، خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية القوية التي تربط الجزائر والصين في إطار الاحترام والثقة المتبادلة وذلك منذ مؤتمر باندونغ 1955، وكذا الشراكة الاستراتيجية النموذجية التي توجت سنوات من التعاون والتضامن والتنسيق والدعم وتوافق الرؤى وتطابق المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مناهضة الاستعمار وتكريس حق الشعوب في تقرير المصير.

كما ذكّر رئيس مجلس الأمة، بالمساندة الكاملة التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية لثورة نوفمبر المجيدة، ومرافقتها للجزائر المستقلة في أولى خطواتها نحو آفاق البناء والتنمية والإعمار.

واستحضر رئيس مجلس الأمة، في هذا السياق، ذكرى المجاهد مصطفى فروخي، أول سفير للحكومة الجزائرية المؤقتة في الصين، والذي استشهد في طريق سفره لتسلم مهامه.

كما جدّد صالح ڨوجيل، التأكيد على مواصلة رسالة المجاهدين ونهجهم القويم في نسج العلاقات مع الدول الصديقة، وذلك عبر التعبير عن مواقف الجزائر، وتقديم صورة حقيقية عن الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعن نهضتها وإصلاحاتها وتجربتها الديمقراطية التي تكرس إرادة الشعب، ومنها تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 07 سبتمبر 2024، وهي الحدث الوطني الهام-يضيف ڨوجيل- الذي يستوجب تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف وتظافر الجهود من أجل إنجاحه، وتسجيل مكسب ديمقراطي جديد في تاريخ الجزائر القوية والمزدهرة من خلال مشاركة واسعة غير مسبوقة في هذا الاستحقاق الوطني.

وثمّن صالح قوجيل، مبادرة الندوة التي تتضمن زيارات ميدانية ومحاضرات يلقيها أكاديميون ودبلوماسيون صينيون، إذ تتيح لأعضاء وإطارات مجلس الأمة، الاطلاع عن قرب على التجربة الصينية الفريدة، والوقوف على عوامل نجاحها وعظمة إنجازاتها، واستشراف ثمار الشراكة الجزائرية-الصينية على النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما مع الزخم الذي يعرفه التعاون بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وذلك بإشراف قائدي البلدين عبد المجيد تبون و شي جين بينغ.

هذا ووجّه قوجيل، أعضاء وإطارات مجلس الأمة، للارتقاء بمشاركتهم المرتقبة إلى مستوى العلاقات التاريخية الرفيعة والمميزة بين الجزائر والصين.

ويتشكل وفد مجلس الأمة من، محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد، حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، محمد بوبكر، عضو مجلس الأمة، محمد بلعياشي، عضو مجلس الأمة، باري بلقاسم، عضو مجلس الأمة؛ سامية العلمي، عضو مجلس الأمة، عبد الكريم حدادي، عضو مجلس الأمة، أحمد شتو، عضو مجلس الأمة، جلول حروشي، عضو مجلس الأمة، نور الحاج، عضو مجلس الأمة؛ رابح بغالي، عضو مجلس الأمة.

كما يتشكّل الوفد أيضا، حسب بيان مجلس الأمة، من عز الدين هبري، عضو مجلس الأمة، إبراهيم أكادي، عضو مجلس الأمة؛د، يحي شارف، عضو مجلس الأمة، نبيل أورادي، عضو مجلس الأمة، سالك سكوني، عضو مجلس الأمة، مهدي براهيمي، عضو مجلس الأمة، عبد الباري بوزنادة، عضو مجلس الأمة، مهني حدادو، عضو مجلس الأمة، محمد باركة، المدير العام للمصالح التشريعية بمجلس الأمة، سليمة تيطوم، مكلفة بالدراسات والتلخيص بقسم العلاقات الخارجية، كمال طالب، مكلف بالدراسات والتلخيص، بالمديرية العامة للمصالح الإدارية والمالية وشؤون أعضاء مجلس الأمة، سمير براحيم، إطار بقسم الإعلام والاتصال بمجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور