ياسين وليد: “تعدد هياكل مرافقة أصحاب المشاريع دليل على إهتمام الدولة بالجامعة”

أكد ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أمس، خلال زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى جامعة بسكرة، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعدد هياكل مرافقة أصحاب المشاريع يدل على الأهمية التي توليها الدولة للجامعة.

و بخصوص جامعة محمد خيضر-بسكرة، أكد ياسين وليد، أنها تشهد ديناميكية كبيرة في مجال المقاولاتية، فمنذ سنتين-يضيف الوزير-، وضعت الجزائر معايير جديدة للجامعة، حيث أصبح دورها لايقتصر على التكوين، بل طورته لتصبح قاطرة للإقتصاد الوطني و مهدا للمبتكرين و المقاولين.

كما أشار في ذات السياق، إلى أن جامعة بسكرة تعزّزت بالعديد من الهياكل التي تهدف إلى مرافقة الطلبة، خاصة فيما يخص الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

من جهة أخرى، ذكّر وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بإطلاق الوزارة “للمقاول الذاتي”، و التي هي عملية رقمية بامتياز، مما يسهل على الأفراد دخول سوق العمل و التوظيف الذاتي بشكل مرن، و كذا تعزيز البنية الاقتصادية من خلال عدة مزايا، بما في ذلك تغطية الضمان الاجتماعي، المحاسبة المبسطة، الاعفاء من واجب التسجيل في السجل التجاري، إضافة إلى كونه يمنح نظاما ضريبيا جزافيا بنسبة 0،5٪، و إمكانية فتح حساب بنكي تجاري، مما يشجع على إقامة أنشطة إقتصادية دون الحاجة إلى مقر.

كما أشار ياسين وليد في كلمته كذلك، إلى أن وزارته، عملت على تنويع وسائل تمويل الشركات، من خلال جعله عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني لفائدة كل المكَوَّنين في مراكز دعم المقاولاتية، حيث أن برامج تكوين هذه المراكز-يتابع الوزير-، جاءت طبقا للمعايير الدولية بالشراكة مع المنظمة العالمية للعمل، بحيث تتكون هذه البرامج من 3 محاور (نظري، تطبيقي، مشاركة المقاولين مع أصحاب المشاريع الذين يقومون بتدريسهم).

شرف الدين عبد النور

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