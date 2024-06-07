ياسين براهيمي يغيب عن مواجهة أوغندا

سيغيب لاعب وسط المنتخب الوطني، ياسين براهيمي، عن المباراة المقبلة ضد أوغندا، المقررة يوم الاثنين 10 جوان، في ملعب مانديلا الوطني، في نامبول (كامبالا)، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

و جاء ذلك حسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، بعد شعور لاعب نادي الغرافة القطري، بآلام في أوتار الركبة، خلال المباراة الماضية ضد غينيا، حيث كشفت الفحوصات الطبية الاضافية التي أجراها صباح الجمعة عن إصابته.

و أضاف بيان الفاف، “على ضوء هذه الوضعية، سمح المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، للاعب بمغادرة التربص”.