وليد صادي يلتقي بالناخب الوطني بمقر الفاف

إلتقى رئيس الفاف، وليد صادي، أمس السبت، بالناخب الوطني، جمال بلماضي، حسب ما كشفته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و جرى اللقاء، حسب ذات المصدر، بمقر الاتحادية بدالي براهيم، قبل موعد الفيفا الهام الممتد بين 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، الذي ستتخلّله مبارتان وديتان ضد كل من منتخب الرأس الأخضر، و المنتخب المصري.

واستعرض الطرفان الخطط التي يجب اتباعها لإنجاح سيرورة المنتخب الوطني على المستوى الإفريقي التي تتمثل في كأس افريقيا للأمم 2023، والتحضير بشكل جيد لانطلاقة تصفيات كأس العالم.

شرف الدين عبد النور

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