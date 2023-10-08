Ads

ANEP N° : PN2300021

وليد صادي يلتقي بالناخب الوطني بمقر الفاف

8 أكتوبر، 2023
وليد صادي يلتقي بالناخب الوطني بمقر الفاف

إلتقى رئيس الفاف، وليد صادي، أمس السبت، بالناخب الوطني، جمال بلماضي، حسب ما كشفته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و جرى اللقاء، حسب ذات المصدر، بمقر الاتحادية بدالي براهيم، قبل موعد الفيفا الهام الممتد بين 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، الذي ستتخلّله مبارتان وديتان ضد كل من منتخب الرأس الأخضر، و المنتخب المصري.

واستعرض الطرفان الخطط التي يجب اتباعها لإنجاح سيرورة المنتخب الوطني على المستوى الإفريقي التي تتمثل في كأس افريقيا للأمم 2023، والتحضير بشكل جيد لانطلاقة تصفيات كأس العالم.

شرف الدين عبد النور

8 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف ثمانية مواقع تابعة للعدو بأقصاف مركزة على طول جدار العار

17 يوليو، 2021

الدرك الوطني: السير بسرعة منخفضة دون سبب مخالفة

3 أبريل، 2022

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم

25 سبتمبر، 2023

مجلس الأمة يشارك في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

21 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: