وليد صادي رئيسا جديدا للفاف خلفا لجهيد زفيزف

21 سبتمبر، 2023

تم اليوم، بمركز سيدي موسى، ترسيم، المترشح الوحيد، وليد صادي، كرئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، خلفا للمستقيل جهيد زفيزف.

وتمت عملية الانتخاب، عن طريق الاقتراع السري، والتي أسفرت نتائجها عن حصول صادي، على الأغلبية الساحقة بـ76 صوتا، و 5 أصوات “لا”، و واحد ممتنع عن التصويت.

و سيُكمل وليد صادي، رسميا رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، في المدة المتبقية من عهدة الرئيس السابق جهيد زفيزف.

للإشارة، فقد سبق لوليد صادي العمل كمناجير عام للمنتخب الوطني، و كعضو في المكتب الفيديرالي للفاف، في عهدة الرئيس السابق روراوة.

شرف الدين عبد النور

21 سبتمبر، 2023

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