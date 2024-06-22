ولاية سكيكدة تفتتح موسم الاصطياف من ميناء سطورة

أشرفت صباح اليوم والي ولاية سكيكدة حورية مداحي على إفتتاح موسم الإصطياف لسنة 2024 بميناء سطورة ببلدية سكيكدة وسط حضور لافت لمختلف القطاعات وكذا المجتمع المدني.

وأكّدت السيدة الوالي في كلمة لها على إلزامية تظافر الجهود لجميع المديريات والهيئات الفاعلة وبإشراك المجتمع المدني من أجل إنجاح هذا الموعد.

كما أكّدت الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية لإنجاح هذا الموسم لما له من دور محوري في تعزيز السياحة المحلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

هشام تزير