وفقا لتقرير نشره موقع كابل: الجزائر الأولى عربيا من حيث أسعار الأنترنت

تصدرت الجزائر قائمة أرخص الدول في العالم العربي من حيث أسعار الأنترنت وذلك وفقا لتقرير نشره موقع كابلcable.

وجاء في تقرير ذات الموقع ان المواطن الجزائري متوسط 0.48 دولاراً مقابل الحصول على واحد جيغابايت من الإنترنت. فيما ترتيب الجزائر عالميا في المرتبة الـ 23. بينما احتلت ليبيا المرتبة الثانية عربيا بواقع 0.61 دولاراً، تليها الأردن بواقع 0.63 دولاراً، ثم جاءت العراق رابعاً بمتوسط بلغ 0.68 دولاراً .

وإحتلت دولة ليبيا المرتبة الثانية في قائمة أرخص الدول في العالم العربي من حيث أسعار الأنترنتوتابع ذات التقرير تصدر اليمن وسوريا قائمة أغلى الدول العربية من حيث أسعار الأنترنت. وذلك وفقا لسعر متوسط سعر واحد جيغابايت من الإنترنت، حيث يدفع المواطن اليمني ما يعادل 16.58 دولارا مقابل الجيغابايت الواحد.

فايزة.س

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