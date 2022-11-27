وفقا لتقرير نشره موقع كابل: الجزائر الأولى عربيا من حيث أسعار الأنترنت

27 نوفمبر، 2022

 

تصدرت الجزائر قائمة أرخص الدول في العالم العربي من حيث أسعار الأنترنت وذلك وفقا لتقرير نشره موقع كابلcable.

وجاء في تقرير ذات الموقع ان المواطن الجزائري متوسط 0.48 دولاراً مقابل الحصول على واحد جيغابايت من الإنترنت. فيما ترتيب الجزائر عالميا في المرتبة الـ 23. بينما احتلت ليبيا المرتبة الثانية عربيا بواقع 0.61 دولاراً، تليها الأردن بواقع 0.63 دولاراً، ثم جاءت العراق رابعاً بمتوسط بلغ 0.68 دولاراً .

وإحتلت دولة ليبيا المرتبة الثانية في قائمة أرخص الدول في العالم العربي من حيث أسعار الأنترنتوتابع ذات التقرير تصدر اليمن وسوريا قائمة أغلى الدول العربية من حيث أسعار الأنترنت. وذلك وفقا لسعر متوسط سعر واحد جيغابايت من الإنترنت، حيث يدفع المواطن اليمني ما يعادل 16.58 دولارا مقابل الجيغابايت الواحد.

فايزة.س

27 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

لعمامرة يتباحث مع نظيره الصحراوي حول مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الدبلوماسي

13 نوفمبر، 2022

وزير الفلاحة: الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب و لن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة

7 مارس، 2022

معهد باستور: غسل اليدين يقلل من إحتمالات نقل فيروس كورونا

6 أغسطس، 2022

اللجنة البرلمانية تحضر تقريرا مفصلا حول ندرة المواد الاستهلاكية

22 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: