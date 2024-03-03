وفاة 4 أشخاص وإصابة آخريْن في حادث مرور بالبيض

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، في بيان لها، عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 2 آخريْن، في حادث اصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة سياحية، بولاية البيض.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 16سا35د ، من اجل حادث اصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 25 كلم من بلدية ودائرة بوقطوب”.

و أضاف البيان، “خلف الحادث وفاة 04 أشخاص وإصابة 02 أخرين تم اسعافهما و نقلهما الى المستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفين الى مصلحة حفظ الجثث”.

شرف الدين عبد النور

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