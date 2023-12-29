وفاة 06 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بباتنة

29 ديسمبر، 2023

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة 06 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة، بأولاد عزوز، ببلدية و دائرة ثنية العابد، ولاية باتنة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، ” تدخلت مصالحنا على الساعة 18سا30د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى أولاد عزوز بلدية و دائرة ثنية العابد”.

و أضاف البيان،” خلف الحادث وفاة 06 اشخاص من عائلة واحدة ” الأب و الام و 04 أولاد” تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي”.

شرف الدين عبد النور

29 ديسمبر، 2023

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