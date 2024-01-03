وفاة 03 أشخاص و إصابة آخر في انقلاب سيارة بتمنراست

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة 03 أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، على بعد 130 كلم من بلدية عين أمقل، بولاية تمنراست.

وجاء في بيان الحماية المدنية، “ تدخلت مصالحنا على الساعة 08سا15د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، على بعد 130 كلم من بلدية عين أمقل بإتجاه ولاية ان صالح، بلدية عين أمقل دائرة تمنراست”.

و أضاف البيان، “ خلف الحادث وفاة 03 أشخاص 02 من جنس ذكر و 01 جنس انثى، اعمارهم (13، 24 و 57 سنة)، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة شخص أخر بجروح”.

شرف الدين عبد النور

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