وفاة 03 أشخاص مُتفحّمين في حادث مرور بتيارت

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة 03 اشخاص في حادث مرور تمثل في إنحراف و انقلاب سيارة متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 14، محور دوران أولاد بوغدو، بلدية و دائرة تيارت.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “ تدخلت مصالحنا على الساعة 01سا15د، من اجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 14 محور دوران أولاد بوغدو ، بلدية و دائرة تيارت”

و أضافت، “خلف الحادث وفاة 03 اشخاص متفحمين داخل السيارة تم نقلهم من طرف مصالحنا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي”.

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