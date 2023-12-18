وفاة 03 أشخاص مُتفحّمين في حادث مرور بتيارت

18 ديسمبر، 2023
وفاة 03 أشخاص مُتفحّمين في حادث مرور بتيارت
سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة 03 اشخاص في حادث مرور تمثل في إنحراف و انقلاب سيارة متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 14، محور دوران أولاد بوغدو، بلدية و دائرة تيارت.
و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 01سا15د، من اجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 14 محور دوران أولاد بوغدو ، بلدية و دائرة تيارت”
و أضافت، “خلف الحادث وفاة 03 اشخاص متفحمين داخل السيارة تم نقلهم من طرف مصالحنا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي”.
18 ديسمبر، 2023

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