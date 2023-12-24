وفاة شخص في حادث مرور ببرج بوعريريج

24 ديسمبر، 2023
وفاة شخص في حادث مرور ببرج بوعريريج
سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخص في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بلدية العناصر و دائرة برج الغدير، بولاية برج بوعريريج.
و قالت مصالح الحماية المدنية في بيانها، “تدخلت مصالحنا على الساعة 10سا20د من اجل حادث إنحراف و إنقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بلدية العناصر و دائرة برج الغدير”.
و أضافت، “خلف الحادث وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 64 سنة محصور داخل السيارة تم إجلاؤه وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوزيدي لخضر”.
شرف الدين عبد النور
24 ديسمبر، 2023

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