وفاة شخص في حادث مرور ببرج بوعريريج

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخص في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بلدية العناصر و دائرة برج الغدير، بولاية برج بوعريريج.

و قالت مصالح الحماية المدنية في بيانها، “تدخلت مصالحنا على الساعة 10سا20د من اجل حادث إنحراف و إنقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بلدية العناصر و دائرة برج الغدير”.

و أضافت، “خلف الحادث وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 64 سنة محصور داخل السيارة تم إجلاؤه وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوزيدي لخضر”.

شرف الدين عبد النور

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