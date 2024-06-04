وفاة شخص في حادث مرور بالمدية وآخر بقسنطينة

لقي شخصين حتفهما صبيحة وليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في حديثي مرور بكلّ من المدية وقسنطينة، حسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية.

وجاء الحادث الأول بالمدية إثر انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 40 بالمكان المسمى ضاية القرعة ببلدية و دائرة الشهبونية، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 54 سنة، واصابة أمرأة بجروح تبلغ من العمر 51 سنة تم إسعافها و نقلها الى المستشفى المحلي، اما الضحية المتوفى تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث، من طرف مصالح الحماية المدنية.

كما أوردت الحماية المدنية أنها مصالحها تدخلت إثر حادث انحراف و انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 79 أمام مطار محمد بوضياف ببلدية و دائرة قسنطينة، حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 35 سنة و إصابة 02 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

ش.ن