وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث مرور بولاية باتنة

توفي شخصان وأصيب آخران بجروح حادث انحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 بلدية و دائرة سقانة بولاية باتنة.

وأوردت الحماية المدنية في منشور لها “تدخلت مصالحنا على الساعة 06سا20د، من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 بلدية و دائرة سقانة.”

وأضافت “خلف الحادث وفاة شخصين02 و اصابة 02 آخرين لهما جروح مختلفة تم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي أما الضحيتان المتوفيتان تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية”.

كوثر غريبي