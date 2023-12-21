وفاة حارس مرمى مولودية البيض ومساعد المدرّب اثر انقلابٍٍ لحافلة الفريق أثناء تنقّلها إلى تيزي وزو

21 ديسمبر، 2023

عاش الطريق الولائي رقم 03، ببلدية السوڨر في ولاية تيارت، أمسية هذا الأربعاء 20 ديسمبر، حادثا مروريا خطيرا، اثر انقلابٍ لحافلة لنقل الرّكاب، والتي تعود لفريق مولودية البيض أثناء تنقّله إلى تيزي وزو لمواجهة فريق شبيبة القبائل…

الحادث وحسب مصالح الحماية المدنية، فإنه قد خلّف ضحيتين متوفيتين في عين المكان، وهما حارس مرمى مولودية البيض “زكرياء بوزياني”، ومساعد المدرب “خالد مفتاح”، إضافة إلى 8 جرحى و 9 في حالة صدمة.

هذا وعرفت أيضا ولاية سيدي بلعباس، حادث انقلابٍ لحافلة لنقل المسافرين، والذي خلّف 37 جريح من بينهم 2 في حالة خطيرة. أين تشغل هذه الحافلة خط البيض اتجاه وهران.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيدعلي.ه‍

21 ديسمبر، 2023

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