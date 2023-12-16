وضع حجر الأساس لإنجاز وحدة إنتاج جديدة لصيدال بمستغانم

16 ديسمبر، 2023

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية مستغانم، بوضع حجر الأساس لإنجاز وحدة إنتاج جديدة لصيدال متخصصة في إنتاج أدوية العيون والأدوية البيطرية.

و جرت المراسيم خلال زيارة العمل حسب بيان وزارة الصناعة، رفقة أحمد بودوح، والي مستغانم، و الرئيس المدير العام لمجمع صيدال والسلطات المحلية للولاية، حيث منحت ولاية مستغانم لصيدال حق استغلال الأرض بصلامندر و التي ستحتضن المشروع عن طريق الامتياز، وتتربع على مساحة قدرها 11.180 متر مربع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة، حسب ذات المصدر، 11 مليون وحدة بيع سنويا لأدوية العيون و5 ملايين وحدة بيع للمنتجات البيطرية.

كما سيتم تصنيع هذه الأدوية بأشكال صيدلانية مختلفة، على غرار قطرات العين، هلام ومحاليل للحقن، حيث سيخلق في البداية أكثر من 120 فرصة عمل مباشر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

16 ديسمبر، 2023

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