وسائل الإعلام العربية تشيد بقمة الجزائر لتعزيز العمل العربي المشترك

سلطت مختلف وسائل الإعلام العربية العمومية والخاصة الضوء على آخر التحضيرات لقمة الجزائر المزمع عقدها يومي 1 و 2 من شهر نوفمبر المقبل، حيث أشادت بهذه القمة في تعزيز العمل العربي المشترك

وأكدت وسائل الإعلام العربية، على أهمية توقيت قمة الجزائر الذي يتزامن مع ظرف دولي وإقليمي صعب يستدعي تفعيل آليات توحيد الجهود العربية.

وشددت وكالة الأنباء القطرية، على أهمية الحدث الذي وصفته بالمحطة الفارقة للم الشمل وتعزيز التضامن العربي، حيث قالت :”تتأهب الجزائر لاستضافة الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مطلع نوفمبر المقبل، وسط آمال الجميع بأن تكون محطة فارقة للم الشمل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك”.

وتابعت الوكالة القطرية قائلة: ” وأكدت الجزائر جاهزيتها لاستضافة القمة العربية الرابعة في تاريخها، والتي تنعقد في توقيت شديد الأهمية على الصعيدين العربي والعالمي على حد سواء”.

حيث أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تطلعه إلى أن تكون القمة العربية الـ31 “ناجحة بالنظر إلى أن الجزائر ليست لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة ما عدا لم الشمل العربي، تضيف الوكالة.

ومن جهتها، عنونت وكالة الأنباء الكويتية مقالها الرئيسي بـ “دولة الكويت تأمل بأن تخرج قمة الجزائر بقرارات لتفعيل العمل العربي المشترك”، حيث نقلت تصريحات ممثلي الكويت الوافدين على الجزائر لحضور مختلف الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

وكذا تأكيد جهود الكويت والتزامها بوعدها الخاص بأن تكون أول من يحضر للقمة وآخر من يغادر الذي أكده وزير خارجيتها الذي حلّ بالجزائر مساء الخميس.

وبدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية :”استبقت الجزائر اجتماع القمة العربية بلم شمل الفصائل الفلسطينية التي وقعت على “إعلان الجزائر” لإنهاء الانقسام الذي ساد طيلة 15 سنة، مذكرة بالجهود التي بذلتها الجزائر للإعداد لقمة لم الشمل العربي بما يتناسب ووزنها وتأثيرها السياسي في المنطقة العربية، بحكم أنها دولة مناصرة للقضايا الفلسطينية العادلة.

في حين قالت وكالة الأنباء القطرية :”قمة الجزائر تجسد التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، وتحقيق انطلاقة جديدة للتضامن العربي من خلال توحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الجهات.”

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

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