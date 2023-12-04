وزير المجاهدين يشرف على إحياء الذكرى الـ 171 لمقاومة الأغواط

4 ديسمبر، 2023

شرع اليوم الإثنين وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، في زيارة الى ولاية الأغواط، للاشراف على إحياء الذكرى الـ 171 لمقاومة الأغواط المصادفة لـ 04 ديسمبر1852 .

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، فإن ربيقة أشرف على مراسيم رفع العلم الوطني بروضتي شهداء المقاومة الشعبية 04 ديسمبر1852. وشهداء ثورة أول نوفمبر1954

ووضع الوزير أكاليل من الزهور على المعلم التذكاري. كما قرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

4 ديسمبر، 2023

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