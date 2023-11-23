وزير المالية: شبكة أنترنت مُؤمنة لفائدة مصالح أملاك الدولة

أعلن اليوم الخميس وزير المالية، لعزيز فايد، عن إطلاق مشروع شبكة أنترنت مُؤمنة لمصالح إدارة أملاك الدولة في إطار التنفيذ الشامل لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة التي خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير المالية

وقال فايد: “لقد تم إطلاق مشروع ذو أهمية بالغة يسمح بربط 408 مقر إداري لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري ببعضها البعض وربطها بالمقر المركزي باستخدام شبكة الألياف البصرية”.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم إبرام صفقة في شهر جوان الماضي، مع شركة اتصالات الجزائر لانجاز هذا المشروع المهم، حيث شُرع في تنفيذه ميدانيا وسيسمح بتحقيق الأهداف المرجوة”.

في حين أكد وزير المالية ، أن إرساء نظام معلوماتي عصري لمصالح إدارة أملاك الدولة، سيمكن من إنشاء قواعد بيانية تسمح بالحصول على المعلومات بصفة آنية، ويمكن استغلالها وتبادلها مع مختلف المصالح الأخرى التابعة للدولة

وأبرز نفس المسؤول أن الخطوة ستُمكن المتعاملين والجمهور الاستفادة من الخدمات ودفع الإتاوة والرسوم بطرق الكترونية، موضحا أن تسريع وتيرة رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك لها أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد بصفة عامة

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...