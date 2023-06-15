وزير المالية: إعتماد البنك الجزائري رسميا في موريتانيا

كشف اليوم وزير المالية لعزيز فايد خلال افتتاحه لليوم الإعلامي المنظم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك” لفائدة المتعاملين الاقتصاد، عن تحصل البنك الجزائري في موريتانيا على الاعتماد رسميا من طرف البنك المركزي الموريتاني.

وقال الوزير خلال هذا اللقاء ، “إن البنك الجزائري في موريتانيا تحصل أمس (الأربعاء) على الرخصة من البنك المركزي الموريتاني لمباشرة العمل”.

للإشارة، يعتبر البنك الجزائري في موريتانيا ثاني بنك وطني يتحصل على الاعتماد في الخارج، وهذا بعد “البنك الجزائري السنغالي” الذي تم اعتماده شهر أفريل المنقضي من طرف السلطات النقدية السنغالية، كما تعتبر المرة الأولى التي يعتمد فيها بنك جزائري خارج البلاد.

شرف الدين عبد النور

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