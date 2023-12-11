وزير الطاقة يشارك بالدوحة في أشغال الاجتماع 111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بالدوحة، على هامش أشغال المؤتمر العربي للطاقة الثاني، في أشغال الاجتماع الحادي عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بحضور الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

و ناقش الاجتماع الوزاري الحادي عشر بعد المائة لمجلس وزراء أوابك، النقاط المدرجة في جدول أعماله مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، على غرار المصادقة على ميزانية 2024 للمنظمة، وكذا متابعة تطوير أعمال وأنشطة المنظمة وإعادة هيكلتها، حسب ذات المصدر.

كما درس المجلس الوزاري التقرير العام للأمانة العامة لسنة 2023، بالإضافة الى الدراسات التقنية التي قامت بها المنظمة، كما تم خلال المجلس الوزاري لمنظمة أوابك ، المصادقة على جائزة البحث لسنة 2022، والتي عالجت مواضيع تتعلق بخفض البصمة الكربونية في الصناعة البترولية والغازية.

وفي الأخير رحّب الاجتماع وبارك استضافة المؤتمر الثالث عشر للطاقة العربي من قبل المملكة العربية السعودية، في 2027، وطبقا لاتفاقية انشاء المنظمة، أُوكلت رئاسة الدورة القادمة لدولة قطر، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء في دولة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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