وزير الطاقة: مشروع لمراجعة مسافة الأمان حول الشبكات الكهربائية والغازية

19 نوفمبر، 2023

اعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مصالحه دائرته الوزارية بصدد الإعداد لمشروع مراجعة مسافة الأمن حول المنشآت الكهربائية و الغازية.

وجاء ذلك خلال زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية تيزي وزو، حيث اشرف على اطلاق وتشغيل مشاريع تابعة لقطاعه.

وقال عرقاب أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد:” كلفنا بمراجعة مسافات الأمن حول الشبكات الطاقوية من أجل اطلاق المشاريع المتوقفة. بسبب هذا الإجراء الرامي إلى حماية المنشآت الطاقوية”.

وشدد ذات المتحدث على أنه لا يجب الوقوف عند نصوص قديمة لم يعد لها فائدة مبرزا أن مصالحه تعمل على هذا الملف مع الحفاظ على أمن الإنسان و التجهيزات و البيئة كهدف أساسي

كما أوضح وزير الطاقة أن هذه المراجعة لمجال الأمن حول المنشآت الطاقوية الذي يتفاوت حسب نوع الطاقة “كهربائية أو غازية”.و كذا منطقة التواجد (ريفية – حضرية – بجوار هياكل أخرى) ستسمح بتسوية عديد الوضعيات التي لا زالت دون تراخيص.

وأضاف نفس المسؤول أن الهدف الأساسي من هذا المسعى “مراجعة مجال الأمن” يتمثل في توفير مناصب الشغل و الثروة

ليديا كبيش

19 نوفمبر، 2023

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