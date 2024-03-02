وزير الطاقة الروسي: الجزائر تعد من الأعضاء الفاعلين في خدمة السوق العالمي للغاز

أكد وزير الطاقة الروسي, نيكولاي شولجينوف , اليوم السبت, على ان الجزائر دولة فاعلة في خدمة السوق العالمية للغاز, و جاء ذلك في كلمته أمام للمشاركين في قمة الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

و أشار الوزير الروسي, بأنه يجب العمل على إستقرار الأسعار في السوق العالمية للغاز رغم كل الاضطرابات, كما أن التعاون في هذا المجال سيأخذنا إلى مستويات عليا

و أضاف نيكولاي شولجينوف, أنه “رغم العقوبات المفروضة على روسيا لكن هذا لم يمنعنا من التعامل مع كل الأعضاء في هذا المنتدى”, كما شكر من جهته كل الاعضاء المشاركين في هذا المنتدى.

سهام قريمش

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