وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر

إستَقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء أمس الخميس، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب ما أفاد به بيان وزارة الصحة.

في مستهل اللقاء أعرب سفير جمهورية مصر العربية عن امتنانه على حفاوة الاستقبال الذي حظي به من طرف الوزير، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة و الوطيدة بين البلدين، حسب ذات المصدر.

خلال هذا اللقاء، أبدى الطرفان رغبة حكومة البلدين في إقامة علاقات الشراكة و التعاون بما يخدم المصلحة الثنائية في عدة مجالات الصحة سيما في مجال الطوارئ و الاوبئة، من خلال العمل على تعزيز و تكثيف الزيارات و اللقاءات بين خبراء البلدين قصد تبادل وجهات النظر، يضيف بيان الوزارة.

ورافع وزير الصحة لصالح تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات و التجارب مع العمل على تبادل الزيارات بين البعثات الطبية للبلدين، مؤكدا على ضرورة السعي لتطوير الشراكات خاصة في مجال صناعة المعدات الطبية و الصناعة الصيدلانية والتى توليها الجزائر إهتماما كبيرا، معربا عن قناعته في أن تعرف هذه الشراكة نقلة نوعية في ظل جسور التعاون و التعامل المفتوحة بين البلدين بإعادة بعث و تفعيل الإتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2016 في مجال ادارة المستشفيات، تبادل الخبرات و الرعاية الصحية، يفيد ذات البيان.

خلال ذات المباحثات، نوّه الوزير سايحي، بإقتراح جمهورية مصر العربية إنشاء الوكالة العربية للدواء مثمّنا هذا النوع من المشاريع بالنظر إلى الاهمية التي يكتسيها في مجال تحقيق و تجسيد العمل العربي المشترك في مجال التصنيع الدوائي و الذي سيعود بالفائدة على الدول العربية و الافريقية.

من جهته، أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر عن استعداد بلاده لإقامة شراكة قوية و تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا.

في الاخير تباحث الطرفان سبل و فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالقطاع الصحي بما يحقق شراكة مربحة للطرفين و يسمح بتدعيم التعاون العربي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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