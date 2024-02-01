وزير الصحة يتكفل بالحالة الصحية للفتاة شهرة التي تعاني من تشوه خلقي منذ الولادة بسطيف

وزير الصحة يتكفل بالحالة الصحية للفتاة شهرة التي تعاني من تشوه خلقي منذ الولادة بسطيف

أسدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم، بعد نداء الاستغاثة الإنساني الذي نشره والد الفتاة شهرة ذات 25 ربيعا، المصابة بتشوه خلقي منذ ولادتها، بمنطقة عين السبت بلدية الغرسة – ولاية سطيف، تعليمات للسلطات الصحية لولاية سطيف، بضرورة التكفل التام بالحالة الصحية للفتاة.

و تم نقل الفتاة حسب بيان وزارة الصحة، إلى المركز الإستشفائي الجامعي “سعادنة محمد عبد النور”، بسطيف، أين يشرف على حالتها فريق طبي مختص.

شرف الدين عبد النور

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