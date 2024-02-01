وزير الصحة يتكفل بالحالة الصحية للفتاة شهرة التي تعاني من تشوه خلقي منذ الولادة بسطيف

1 فبراير، 2024

أسدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم، بعد نداء الاستغاثة الإنساني الذي نشره والد الفتاة شهرة ذات 25 ربيعا، المصابة بتشوه خلقي منذ ولادتها، بمنطقة عين السبت بلدية الغرسة – ولاية سطيف، تعليمات للسلطات الصحية لولاية سطيف، بضرورة التكفل التام بالحالة الصحية للفتاة.

و تم نقل الفتاة حسب بيان وزارة الصحة، إلى المركز الإستشفائي الجامعي “سعادنة محمد عبد النور”، بسطيف، أين يشرف على حالتها فريق طبي مختص.

شرف الدين عبد النور

1 فبراير، 2024

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