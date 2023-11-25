وزير الصحة: زيادة بأكثر من 6 % في ميزانية البحث العلمي لسنة 2023

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي في قطاع الصحة عرفت زيادة فاقت 6 % سنة 2023 مؤكدا على “اهمية” هذه المسألة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للأمراض الصدرية و التنفسية حيث قال :”فضلا عن الخدمات الصحية التي يقدمها فإن من المهام المناطة لقطاع الصحة. ترقية البحث العلمي الذي استفاد من زيادة في الميزانية المخصصة له فاقت 6%”.

وابرز سايحي أهمية هذه المسألة لكل التخصصات العلمية في الصحة. مشيرا الى ان قطاعه “لا يمكنه التقدم دون تطوير العلم و المعارف و البحث العلمي.

وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث الدعم الذي يمنحه قطاعه لمختلف التظاهرات العلمية ناهيك عن تشجيع مسؤولي المصالح. الصحية و الممارسين و كل المتدخلين في مجال البحث العلمي في سبيل “الوصول الى نتائج.

من جهته، أبدى رئيس الجمعية الوطنية للأمراض الصدرية و التنفسية، البروفيسور مرزاق غرناوط، ارتياحه للإنجازات الهامة. المحققة في السنوات الاخيرة من ناحية التشخيص والعلاج في مجال الطب الدقيق

وأوضح غرناوط ان هذه الأخيرة. تسمح بانتهاج “مقاربة ناجعة تهدف لتحسين النتائج العلاجية مع تخفيف الأعراض الجانبية لدى المرضى معلنا عن تخصيص جائزتين يتم منحهما كل سنة لاثنين (2) من الاخصائيين الجزائريين في الأمراض الصدرية.

حيث تمنح الجائزة الأولى تخليدا لروح البروفيسور بيار شولي نظير عطائه اللامتناهي في هذا التخصص (توفي سنة 2012). و الثانية تكريما لروح البروفيسور جيلالي العرباوي، الذي ترك بصمته في المجال (توفي سنة 2011). و تم بالمناسبة تكريم الفقيدين بمنح شهادات شرفية لعائلتيهما

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...