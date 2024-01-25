وزير السياحة يدشن فندق الأرز بتيزي وزو   

25 يناير، 2024

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم، بتدشين فندق الأرز المتواجد بالمحطة المناخية تالاغيلاف في أعالي بوغني، بتيزي وزو .

و استفاد الفندق الذي دخل حيز الخدمة اليوم، من عملية  إعادة تهيئة وعصرنة، ليضيف  إلى الحظيرة الفندقية بولاية تيزي وزو قرابة 220 سريرا، ويُرتقب أن يكون مقصدا سياحيا هاما نظرا لموقعه الهام الذي يستهوي عشاق السياحة الايكولوجية والجبلية.

كما وقف وزير السياحة أيضا على تقدم الأشغال بفندق القرية، ومركز النشاطات المتاخمين لفندق الأرز حيث يرتقب تسليمهما ايضا خلال الأسابيع المقبلة، حسب بيان وزارة السياحة. 

سهام قريمش

25 يناير، 2024

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