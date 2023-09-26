وزير السكن في زيارة عمل وتفقد إلى تيسمسيلت

26 سبتمبر، 2023
وزير السكن في زيارة عمل وتفقد إلى تيسمسيلت

شرع اليوم، محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، حسب بيان وزارة السكن.

و ترأس بلعريبي اجتماعا تقنيا بمقر ولاية تيسمسيلت، رفقه كل من، بوزايد فتحي والي ولاية تيسمسيلت، و خالد بوسيف، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا السلطات المدنية والعسكرية وأسره الإعلام.
ولاية تيسمسيلت التي تحصى برنامج سكنيا مقدرا بــ 23872 وحدة سكنية، ستكون حصة الأسد منها موجهة الى السكن العمومي الإيجاري بـ 12990 وحدة سكنية، و 8071 سكن ريفي، هذا وقد تم تسجيل 8203 سكن بعنوان سنة 2022/2023 موزعة عبر مختلف الصيغ.
شرف الدين عبد النور
26 سبتمبر، 2023

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