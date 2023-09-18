وزير السكن: استلمنا 263 تجهيز مدرسي

قال وزير السكن محمد طارق بلعريبي بعد الاجتماع مع مدراء التجهيزات العمومية:” اجتماع اليوم هو الاخير بعد عدة لقاءات سابقة للوقوف على مدى تقدم الأشغال في مشاريع التجهيزات العمومية خاصة ما تعلق منها بالتعليم”

وكشف بلعريبي، أنه قد تم تسليم 176 تجهيز مدرسي في السنة الماضية وفي هذه السنة استلمنا 263 تجهيز عمومي بفارق كبير عن السنة الماضية

وأضاف ذات المتحدث بالقول:”السنة الحالية قمنا بتسليم 145 ابتدائية، 75 متوسطة و43 ثانوية و269 تجهيز عمومي كان في قانون المالية لسنة 2023″.

وأوضح وزير السكن، أن هذه المشاريع تم إنشاؤها على مستوى الاحياء المدمجة الجديدة وسنقوم بالإجراءات اللازمة في حال وجود أي تقاعس في إنشاء المشاريع

وتابع نفس المسؤول قائلا:” هناك برنامج لا بأس به نخطط له لسنة 2024 وهناك اتفاق مع وزارة الصحة لتسليم مشاريع خاصة بالقطاع”.

ليديا كبيش

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