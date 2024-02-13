وزير الري يُعاين مشاريع إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة بقسنطينة

قام وزير الري, طه دربال, اليوم الثلاثاء, بزيارة ومعاينة مشاريع انجاز محطات تصفية المياه المستعملة للخروب و زيغود يوسف ، وعلي منجلي, بولاية قسنطينة , و ذلك في ما يخص جانب التطهير الذي نال نصيبا مهما من الاستثمارات التي اطلقها القطاع

و أسدى الوزير تعليمات بضرورة الرفع من وتيرة أشغال الانجاز ، و تدعيم الورشات بالوسائل المادية و البشرية اللازمة، بالاضافة الى التنفيذ لنمط العمل فرقة 8*3 او على الاقل 10*2 مما يساهم في تسليم هذه المشاريع في وقتها المحدد، بغية تطوير الخدمة العمومية للتطهير بالولاية.

كما أمر دربال، بضرورة التفكير في كيفية اعادة استعمال المياه المصفاة حتى قبل انجاز محطات تصفية و انظمة التطهير للوصول لهذا المسعى، وهي التعليمات التي تم اسدائها للقائمين على مشاريع انجاز محطات التصفية محل الزيارة وتحضير بطاقات تقنية في هذا الخصوص.

سهام قريمش

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